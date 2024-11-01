İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 12 kişi öldü.
İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinin kuzeyinde yer alan Amhaz kasabasını hedef aldı. Kasabadaki bir eve düzenlenen hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, yaralılar sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Hava Saldırısında 12 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?