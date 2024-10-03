İsrail'in Beyrut Saldırısında 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut Saldırısında 6 Ölü

İsrail ordusunun Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

03.10.2024 09:45
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde parlamentoya yakın El Bachoura semtindeki bir binayı vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, saldırıda sağlık merkezinin hedef alındını belirtti.

Beyrut'un güneyini de vurdu

İsrail ordusu ayrıca, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh'e bağlı Haret Hreiki'ye de 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Beyrut Saldırısında 6 Ölü - Son Dakika

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