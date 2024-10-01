İsrail'in Beyrut'ta Hava Saldırıları

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Zahraa Hastanesi'nin ve yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı bir sığınağın yakınını vurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'deki Zahraa Hastanesi'nin ve Jnah'ta yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı sığınağa 500 metreden az bir mesafede bulunan bir binayı vurduğu aktarıldı. Haberlerde, iki saldırının ardından İsrail'in Kuveyt Büyükelçiliği yakınlarındaki bir binayı vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, "Beyrut'ta hassas bir saldırı" gerçekleştirdiğini belirterek, saldırılarla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. - BEYRUT