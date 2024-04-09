İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 153 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 153 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 360'a yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını 186 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 153 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının ise 75 bin 993'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE