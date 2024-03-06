İsrail ordusunun Gazze Şeridi\'nde yıkıma neden olduğu görüntülendi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde neden olduğu yıkım görüntülendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 152 gündür devam ederken, İsrail ordusunun kısmen geri çekildiği Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi. Kentte, onlarca ev ve işyeri ile altyapının enkaza döndüğü görüldü. Yaşanmaz hale gelen kentte, İsrail bombardımanı sonucu çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi de harabeye döndü.
İsrail, geçtiğimiz sene Aralık ayında Han Yunus'a askeri harekat başlatmış, Gazzeliler, saldırılar nedeniyle Refah kentine göç etmişti.
İsrail ordusunun kısmen kentten çekilmesine rağmen Gazzeliler, yeni saldırılar olabileceği endişesiyle Han Yunus'a dönmeyi düşünmüyor. - GAZZE ŞERİDİ
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Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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