İsrail ordusunun Gazze Şeridi\'nde yıkıma neden olduğu görüntülendi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde neden olduğu yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 152 gündür devam ederken, İsrail ordusunun kısmen geri çekildiği Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi. Kentte, onlarca ev ve işyeri ile altyapının enkaza döndüğü görüldü. Yaşanmaz hale gelen kentte, İsrail bombardımanı sonucu çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi de harabeye döndü.

İsrail, geçtiğimiz sene Aralık ayında Han Yunus'a askeri harekat başlatmış, Gazzeliler, saldırılar nedeniyle Refah kentine göç etmişti.

İsrail ordusunun kısmen kentten çekilmesine rağmen Gazzeliler, yeni saldırılar olabileceği endişesiyle Han Yunus'a dönmeyi düşünmüyor. - GAZZE ŞERİDİ