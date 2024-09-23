İsrail'in Lübnan Bombardımanı Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Lübnan Bombardımanı Sürüyor

Bodai kasabasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

23.09.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği bombardıman devam ederken, ülkenin doğusundaki Bodai kasabasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara yoğun bir şekilde devam ediyor. Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bodai kasabasında düzenlediği saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. NNA, İsrail savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesini hedef aldığını aktardı. Tyre bölgesinde de saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, güneydeki Aitaroun kasabasındaki İsrail saldırısında 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'den açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Savaş uçakları 150'den fazla Hizbullah hedefini vurdu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırıya İsrail Hava Kuvvetleri'nin tüm filolarından çok sayıda uçağın katıldığı aktarıldı.

"Lübnan'daki saldırılar derinleşecek"

İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada, "Savaşta girdiğimiz bu yeni aşamada, başarımız iç cephenin düzgün bir şekilde yönetilmesine de bağlıdır. Önümüzde halkın soğukkanlılık, disiplin ve İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine tam itaat göstermesi gereken günler var. Başarı ve başarısızlık arasındaki fark, vatandaşların verdiğimiz talimatlara uygun olarak sığınaklara ve diğer alanlara girmelerine bağlı olacaktır. Bu hayat kurtarır" dedi.

İç cephenin dayanıklılığına vurgu yapan Gallant, "İç cephenin dayanıklılığı IDF'nin savaşmasını, başarılar kazanmasını ve düşmana zarar vermesini sağlayan anahtardır. Bu çok etkileyici bir şekilde yaklaşık 1 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki saldırıların derinleştirileceğini aktaran Gallant, "Operasyonlar devam ediyor ve kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar devam edecek" açıklamasını yaptı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Lübnan Bombardımanı Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:17:36. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Bombardımanı Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement