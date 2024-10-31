İsrail'in Lübnan'da Tahliye Emri

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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Lübnan'ın güneyindeki 10 kasabanın "derhal" tahliye edilmesi emri verildi.

İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Ülkede gerçekleştirdiği yoğun bombardımana devam eden İsrail güçleri, güney için yeni bir tahliye emri yayımladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki El Haouch, El Bazouriye, El Raşidiye Kampı, El Borgholiyeh, Bestiyyat, Houmayri, Irzay, El Matariyyah, El Kharayeb ve Ansar kasabalarının "derhal" boşaltılması emri verildi. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, ordunun yakında bu bölgelere karşı "güçlü bir şekilde harekete geçeceğini" belirtti. Adraee, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı. - BEYRUT