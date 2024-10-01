İsrail'in Şam'a hava saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nden yerel saatle 02.05 sıralarında başkent Şam'daki farklı noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Savaş uçakları ve İHA'larla düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı, maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Hava savunma güçlerinin İsrail'e karşılık verdiği ve insansız hava araçlarının büyük bir kısmınının düşürüldüğü kaydedildi.

Resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, devlet televizyonu sunucusu Safaa Ahmed'in İran Büyükelçiliği yakınlarında aracının içindeyken düzenlenen saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Ahmed'in aracının aynı saldırılarda hedef alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor. - ŞAM