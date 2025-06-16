İsrail, İran Karargahlarını Vurdu - Son Dakika
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İsrail, İran Karargahlarını Vurdu

16.06.2025 13:17
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İsrail Hava Kuvvetleri, İran ordusuna ait 20 karargahı hedef alarak büyük oranda imha gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, "İran ordusunun ve elit Kudüs Gücü'nün 20 karargahı hedef alındı. Onların askeri kabiliyetlerinin büyük kısmı yok edildi" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin İran ile devam eden çatışmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Defrin, İran'ın başkenti Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü kurduklarını belirterek, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını büyük ölçüde sekteye uğrattığını belirtti. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a ait balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini kaydeden Defrin, "Pazar gecesi ve bugün olmak üzere iki dalga şeklinde İran'dan İsrail'e 65 balistik füze ve onlarca insansız hava aracı (İHA) fırlatıldı. Bu saldırıların büyük çoğunluğu önlendi, ancak üç füze hedefe ulaştı ve 8 kişinin ölümüne yol açtı" dedi.

"Yaklaşık 50 savaş uçağı, İranlı askerlerin bulunduğu komuta merkezlerini tespit ederek vurdu"

İran'ın gece saatlerinde en az 2 kat daha fazla füze fırlatmayı planladığını, ancak bunların engellendiğini söyleyen Defrin, "İsrail Hava Kuvvetleri İran'da henüz fırlatılmadan önce 20 balistik füzeyi eş zamanlı olarak hedef aldı ve imha etti. Yaklaşık 50 savaş uçağı ve İHA, füze depolama alanlarını ve fırlatmaları gerçekleştirmek üzere toplanan İranlı askerlerin bulunduğu komuta merkezlerini tespit ederek vurdu. İran'da 120'den fazla fırlatma rampasını ve karadan karaya füzeyi imha etti" diye konuştu.

"İran ordusunun ve elit Kudüs Gücü'nün 20 karargahı hedef alındı"

Tahran'ın hava saldırısı sırasında, İran füzelerinin İsrail'in kuzey ve merkez bölgelerine isabet ettiğini doğrulayan Defrin, "Ne yazık ki 8 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı. İran rejiminin gerçek yüzü budur. Biz onların İsrail'i yok etmeyi amaçlayan nükleer ve askeri kabiliyetlerine saldırıyoruz; onlar ise sivilleri hedef alıyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle "bedel ödediğini" söyledi.

Defrin açıklamasında, "Ayrıca İran ordusunun ve elit Kudüs Gücü'nün 20 karargahı hedef alındı. Onların askeri kabiliyetlerinin büyük kısmı yok edildi" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, İran Karargahlarını Vurdu - Son Dakika

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