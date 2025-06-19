İsrail\'in vurduğu İran Televizyonu\'nun son hali böyle görüntülendi

Saldırının ardından yapılan açıklamada, 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saldırı sonrası patlamanın şiddetiyle binanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki eşyaların dışarı savrulduğu görüldü. Duvarların yıkıldığı, camların büyük bir bölümünün kırıldığı ve ofislerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kameraya yansıdı.

İsrail'in 16 Haziran Pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi.

İsrail 'in 16 Haziran'da İran 'da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.