İsrail Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a Saldırdı

Ateşkes anlaşması ihlal edildi, İsrail Markaba ve Kfarchouba'ya saldırdı, 2 yaralı.

28.11.2024 14:23
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İsrail, Lübnan'ın Nebatiye Valiliği'ne bağlı Markaba ve Kfarchouba kasabalarına saldırı düzenlerken, "Şüphelilerin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gelişleri tespit edildi ve ateş açıldı" açıklaması yapıldı.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşması ihlal edildi. İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Markaba ve Kfarchouba kasabalarına saldırı düzenlerken, 2 kişi yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırı doğrulanırken, "Son bir saat içinde, bazıları araçlı olmak üzere şüphelilerin Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gelişleri tespit edilmiş olup, bu durum bir ihlal teşkil etmektedir" ifadeleri kullanarak, "şüphelilere" ateş açıldığı bildirildi.

IDF'in Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı belirtilen açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının her türlü ihlalini uyguluyor" denildi.

Ateşkes dün yürürlüğe girmişti

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girmişti. Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecekti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika

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