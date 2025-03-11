İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de ateşkese rağmen son saldırılarda 4 ölü, toplam can kaybı 48.503'e ulaştı.

11.03.2025 12:46
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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan binaların enkazından 32 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 503'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından ise 32 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 503'e, yaralı sayısının da 111 bin 927'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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