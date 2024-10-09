İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan'da son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2119'a ulaştı.

09.10.2024 03:56
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 150 kişinin daha yaralandığını açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 119'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 19'a ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 150 kişinin daha yaralandığı bildirildi. Son gelişmelerle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 119'a yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının ise 10 bin 19'a ulaştığı aktarıldı.

"En az 181 bin kişi barınaklarda kalıyor"

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ise, son 24 saat içinde İsrail'in farklı bölgelere 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. "Yerinden edilmiş insanların barınması için 990 merkez açıldı" diyen Yasin, bunlardan 781'inin maksimum kapasiteye ulaştığını söyledi. Yasin, en az 181 bin 700 yerinden edilmiş kişinin barınaklarda kaldığını da sözlerine ekledi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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