İsrail Saldırısında 5 Yardım Çalışanı Öldü

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Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda 5 yardım görevlisinin öldüğünü açıkladı. Saldırıyı kınayan Lübnan Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'e karşı tavır alma çağrısında bulundu.

İsrail'in yardım görevlilerine yönelik ölümcül saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyine düzenlediği bir saldırıda yardım çalışanlarının hedef alındığı belirtilerek, "Derdghaiya köyündeki sivil savunma merkezini hedef alan İsrail saldırısında, acil durum çağrılarını almakla görevli 5 personel hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Saldırıyı kınayan Lübnan Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma İsrail'e karşı tavır alma çağrısında bulunurken, İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT