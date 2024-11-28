İstanbul Avcılar'da Kaçak İçki İmalathanesine Baskın - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Kaçak İçki İmalathanesine Baskın

İstanbul Avcılar'da polis, sahte içki üretimi yapılan bir adrese baskın düzenleyerek 25 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. İşletme mühürlendi, bir kişi gözaltına alındı.

28.11.2024 17:42
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İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine sahte içki imalathanesi olarak kullanılan işletmeye baskın yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmede kova içerisinde 25 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, alkolmetre, yüzlerce bandrol ve onlarca doluma hazır içki şişesi ele geçirdi. Baskın yapılan dükkanın 7 ay önce eğlence mekanı olarak tasarlandığı ancak ruhsat verilmediği için faaliyette olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, işletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

"6 aydır koku geliyordu"

6 aydır dükkandan etrafa bir koku yayıldığını ifade eden esnaf Recep Acar, "6 aydır buradan bir koku geliyordu ama neden geldiğini anlamadık. Çevredeki insanlar da rahatsız oluyordu. Polise ihbar etmişler. Gündüz saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Kaçak İçki İmalathanesine Baskın - Son Dakika

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