İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisinde makine arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı
İSTANBUL Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı."
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