Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı - Son Dakika
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Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı

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İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı. Denizde seyir halinde olan feribotta korku dolu anlar yaşanırken, yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

06.04.2025 21:45
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BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sonrası Mudanya'da ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı

DENİZ OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayaklanan yolcuların çığlık attığı görüldü.

İstanbul'dan Bursa'ya Giden Feribotta Yangın: Can Pazarı Kameralara Yansıdı
Bursa\'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Denizcilik, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Mudanya, Ulaşım, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gökhan Arslan:
    Gecmis olsun. Sakin ol diyorsunda. Insanin elinde degilki. Panik olmak cok normal hele bide cocugun yanindaysa,,, 19 1 Yanıtla
  • Galip 35:
    Büyük geçmiş olsun. 13 0 Yanıtla
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