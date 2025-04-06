Bursa\'ya giden feribotta yangın çıktı: 5 yaralı

BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın sonrası Mudanya'da ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO Deniz Otobüsünün makine dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Öte yandan yangın sırasında vatandaşların yaşadığı panik bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayaklanan yolcuların çığlık attığı görüldü.
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