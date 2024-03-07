İstanbul'da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi
Ele geçirilen kaçak parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenildi
İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları çeşitli markalara ait parfümleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bayrampaşa'da depolama için kullanılan iki adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Yüklü miktardaki parfüme el konulurken, gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen binlerce şişe parfüm ile ilgili yapılan operasyon polis kamerasına da yansıdı. El konulan ürünler ise emniyette sergilendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?