3.Sayfa

İstanbul'da 40 milyon lira değerinde kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve benzerleri üretilen kaçak kozmetik ürünlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirildiği tespit edilen ve benzerleri imal edilen kozmetik ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de tespit edilen bir imalathaneye dün gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler sergilendi

Öte yandan operasyonun ardından gerekli yasal koşulları taşımadığı belirlenen Sultangazi'deki imalathane sağlık ekiplerince mühürlendi. Ele geçirilen kaçak ve sahte kozmetik ürünler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.