İstanbul'da 40 Milyon Liralık Kaçak Kozmetik Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da 40 Milyon Liralık Kaçak Kozmetik Operasyonu

İstanbul\'da 40 Milyon Liralık Kaçak Kozmetik Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve benzerleri üretilen kaçak kozmetik ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 575 bin adet kaçak ve sahte kozmetik ürün ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yaklaşık 40 milyon lira değerindeki ürünler sergilendi.

17.07.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve benzerleri üretilen kaçak kozmetik ürünlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürün ele geçirilirken 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirildiği tespit edilen ve benzerleri imal edilen kozmetik ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de tespit edilen bir imalathaneye dün gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler sergilendi

Öte yandan operasyonun ardından gerekli yasal şartları taşımadığı belirlenen Sultangazi'deki imalathane sağlık ekiplerince mühürlendi. Ele geçirilen kaçak ve sahte kozmetik ürünler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, Türkiye, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 40 Milyon Liralık Kaçak Kozmetik Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 40 Milyon Liralık Kaçak Kozmetik Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement