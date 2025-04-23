İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı. Zaman zaman artçı depremlerde yaşanıyor.

Ramazan Tatlı isimli vatandaş, "Çok sallandık. Bütün insanlar şu an sokakta. Biz dairedeydik. Aşırı derecede" dedi. - İSTANBUL