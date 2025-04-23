İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Esenyurt'ta bir inşaatta kule vincin sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Silivri açıklarına 6.2 büyüklüğündeki deprem Esenyurt'ta etkili oldu. Deprem sırasında bir inşaatta bulunan kule vincin bom kompleksinin sallandığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar panik yaşadı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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