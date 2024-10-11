İstanbul'da 9 Ayda 120 Bin Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 9 Ayda 120 Bin Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da 9 ayda yapılan operasyonlarda 119,958 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

11.10.2024 14:35
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İstanbul'da 9 ayda yapılan operasyonlarda 119 bin 958 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 9 ayda yapılan operasyonlarda aranan veya haklarında çeşitli suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 119 bin 958 kişi yakalandı.

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı ile istismar suçlarından başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Kent genelinde 1 Ocak 'tan 10 Ekim tarihine kadar yürütülen çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 27 bin 316, hırsızlık suçundan 12 bin 471, yağma suçundan 2 bin 13, cinsel saldırı suçundan bin 476, öldürme suçlarından 901, narkotik suçlarından 2 bin 244, diğer suçlardan ise 73 bin 537 olmak üzere toplam 119 bin 958 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 33 bin 214' ü hakkında çeşitli hapis cezaları bulunduğu yakalandıktan sonra cezaevine gönderildikleri 86 bin 744' ünün ise yakalama emri ile arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hırsızlık, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 9 Ayda 120 Bin Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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