İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: 25 bin gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda toplam 25 bin 27 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 bin 397 kişi cezaevine teslim edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde 1 Ocak ve 15 Şubat tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 1,5 ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 25 bin 27 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Selçuk T., dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Fatih Y., yağma suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan İdris E., yağma suçundan 37 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Sait K., kasten öldürme suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan Tamer Y., hırsızlık suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Efe B., hırsızlık suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Arif P., kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan Halit S., çocuğun cinsel istismarı suçundan 19 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Yaşar A., ve cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Şeref G'.de yakalandı. Gözaltına alınan 25 bin 27 kişiden, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 bin 397 kişinin cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
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