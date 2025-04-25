İstanbul'da Ardışık İki Deprem

İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - İSTANBUL