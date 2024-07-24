İstanbul'da bir cami imamı okla yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir cami imamı okla yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Necaattin Camii'nde dün öğlen saatlerinde cami imamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edildi. Şahıs 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelinin cami içerisine girerek imama hakarette bulunduğu, daha sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek imamı yaraladığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından kaydının bulunduğu açıklandı.

24.07.2024 18:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'un Bağcılar ilçesi Necaattin Camii'nde dün öğlen saatlerinde cami imamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Bağcılar ilçesi Necaattin Camii'nde dün öğlen saatlerinde cami imamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek, cami çıkışında imam D.K.'yı yaraladığı tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, şüpheli M.G.'nin "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da kaydının bulunduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bir cami imamı okla yaralandı - Son Dakika

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