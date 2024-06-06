İstanbul'da çifte cinayette sır perdesi aralandı! Suçunu itiraf etti - Son Dakika
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İstanbul'da çifte cinayette sır perdesi aralandı! Suçunu itiraf etti

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Ümraniye'de miras meselesi yüzünden annesi ve kardeşini öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Olay, Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ın öldürülmüş olarak bulunmasıyla ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, cinayeti ailesiyle miras konusunda kavgalı olan Kenan T.'nin işlediği tespit edildi. Şüpheli, verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti ve olayda kullandığı silahı ormanlık alana attığını belirtti.

06.06.2024 15:36
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ÜMRANİYE'de miras meselesi yüzünden annesi ve kardeşini öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

CESETLER POSTACININ İHBARIYLA BULUNMUŞTU

Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde 22 Mayıs Çarşamba günü binaya posta bırakmaya gelen postacı içeriden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine binaya gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde Hatice Turan (86) ve oğlu Kamil Turan'ı (51) öldürülmüş olarak bulmuştu. Yaklaşık 15 gün önce öldürüldüğü tespit edilen cesetlerin yanında 3 adet 7.65 çapta boş kovan bulunarak inceleme altına alınmıştı.

ŞÜPHELİ AİLEDEN ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayeti miras yüzünden ailesiyle kavgalı olan Kenan T.'nin işlediği tespit edildi. Şüphelinin ailesiyle miras konusunda mahkemelik olduğu olaydan kısa süre önce mahkemeyi kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada Firari şüpheli Kenan T.'nin eşinin 14 Mayıs 2024 tarihinde kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

ÜMRANİYE'DE YAKALANDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis peşinde olduğu şüphelinin izini önceki gün Ümraniye'de buldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken olay günü miras konusunda konuşmak için eve gittiğini, aralarında çıkan tartışma sonucu cinayet işlediğini anlattı. Olaydan sonra kaçan şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da çifte cinayette sır perdesi aralandı! Suçunu itiraf etti
Kaynak: DHA

Kamil Turan, Ümraniye, İstanbul, Hatice, Miras, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çifte cinayette sır perdesi aralandı! Suçunu itiraf etti - Son Dakika

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