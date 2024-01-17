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İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi

İstanbul Sultanbeyli'de çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak'ın cenazesi, Iğdır'ın Halfeli beldesinde toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan bir diğer işçi ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altında.

İstanbul\'da çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır\'da toprağa verildi
17.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:28
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İstanbul Sultanbeyli'de konteynerde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi.

İki gün önce sabah saatlerinde İstanbul Sultanbeyli ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Murat Çolak'ın (23) cenazesi karayoluyla İstanbul'dan Iğdır'ın Halfeli beldesinde getirildi. Baba evine getirilen cenaze, daha sonra Halfeli mezarlığına götürüldü. Çolak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangında ağır yaralanan Murat Çolak'ın akrabası Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden Murat Çolak Iğdır'da toprağa verildi - Son Dakika
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