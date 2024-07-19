İstanbul'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'a müjdeli haber - Son Dakika
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İstanbul'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'a müjdeli haber

İstanbul'da 2016 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ailesi, evlat nöbetine katıldıktan kısa zaman içinde müjdeli haberi aldı. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor. Diyarbakır'da oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi ise 1782 gündür sürüyor. Ailelerin çağrıları ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda 55 aile evladına kavuşmuş oldu.

19.07.2024 12:27
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İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ailesi, evlat nöbetine katıldıktan kısa zaman içinde müjdeli haberi aldı. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 782 gündür sürüyor. Aileler çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundukça terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ağabeyi Mehmet Nesih ve annesi Gazal Kaydur, 12 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine katılmıştı. Ailenin çağrıları ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları karşılık buldu. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor.

Kardeşine 'teslim ol' çağrısında bulunan Mehmet Nesih Kaydur, Mizgin'den 2016 yılından bu yana haber alamadıklarını söylemişti.

Kaydur, "Kardeşim İstanbul'da 2016 yılında bayram için memlekete gelmek için otogara gitti. Daha sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Kardeşim Mizgin'in kandırılarak dağa kaçırıldığını biliyorum. Kardeşim neredeysen artık gel, seni çok özledik. Annen senin için her gün ağlıyor. Devletimizin gücüne sığın. Sana söz veriyoruz kimse sana bir şey yapmayacak. Eğer bizi duyuyorsan bir şekilde bize ulaş" ifadelerinde bulunmuştu.

Oturma eylemine katılan 376 aileden 55'incisi evladına kavuşmuş olacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'a müjdeli haber - Son Dakika

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