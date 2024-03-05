İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.
Elazığ'da bir inek arazi içindeki kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği kurtararak sahibine teslim etti. Sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç araziye devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Tokatbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Hüseyin Köpüklü sırtından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Köpüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD, Samandağ ilçesinde saat 10.15'te 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar, depremlerden dolayı tedirginlik içerisinde olduklarını belirtti.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Karesi ilçesinde çevreyi rahatsız eden yüksek ses ve abartı egzoz kullanan 24 araca toplamda 165 bin TL para cezası kesti. Uygulama sonucunda 17 araca 109 bin 105 TL, 7 motosiklete ise 56 bin 300 TL para cezası uygulanırken, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.
Gaziantep'te motosikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Yenice Mahallesi'nin Muhtarı İbrahim Okyay, Dedeoba Mahallesi'ne giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Okyay, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okyay, 10 yıl boyunca Yeni Yenice Mahalle Muhtarı olarak görev yapmış ve aynı zamanda Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Okyay'ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
Bismil ilçesinde geçen yıl çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansın kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin sağlık ekibine yaralıların yerini tarif ettiği görülüyor. Olayla ilgili 31 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı ve yargılama devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa İşler'den 10 gündür haber alamayan yakınları, umutla gelecek haberi bekliyor. İşler'in evden ayrıldığı gün yanında cep telefonu ve para olmadığı belirtilirken, ailesi tarafından fotoğraflarının her yerde paylaşılması istendi.
ABD'nin San Mateo kentinde, bir otobanda seyir halindeki iki kamyon, dev kaya parçalarının düşmesi sonucu adeta ezildi. İlk kaya parçasının düştüğü kamyonun şoförü, hızla aracından atladı. Ancak hemen ardından ikinci bir kaya parçası kamyonun üstüne çarparak onu tamamen ezdi. İkinci kamyon da kaya parçalarının etkisiyle zarar gördü. Her iki kamyon şoförü de mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Yetkililer, olayın yoğun yağış nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
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