İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

05.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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