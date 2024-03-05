İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

Bandırma Yeni Yenice Mahallesi Muhtarı İbrahim Okyay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Yenice Mahallesi'nin Muhtarı İbrahim Okyay, Dedeoba Mahallesi'ne giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Okyay, 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okyay, 10 yıl boyunca Yeni Yenice Mahalle Muhtarı olarak görev yapmış ve aynı zamanda Bandırma Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Okyay'ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.