İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da otomobil almak isteyen bir kişi, 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı oğlunun arkadaşlarına verdi. Parayı alarak bir süre sonra ortadan kaybolan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

İddiaya göre İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda otomobil almak isteyen İ.A.(62); oğlunun arkadaşıyla bir kafede buluştu. İ.A, araç almaları için oğlunun arkadaşlarına 17 bin dolar ve 16 bin 500 lira parayı teslim etti. Parayı alan şahıslar İ.A.'yı oyaladıktan bir süre sonrada ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.A. Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis ekipleri şikayet üzerine inceleme başlattı. Polis mağdurun şüphelilere para vermek için buluştuğu anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda M.K.(55) ve M.F.G.(29) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL