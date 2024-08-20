İstanbul'da düğün konvoyunda drift atan sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika
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İstanbul'da düğün konvoyunda drift atan sürücüye yüksek para cezası

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İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 32 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edilirken, araç 2 ay süre ile trafikten men edildi.

20.08.2024 20:33
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İstanbul'da düğün konvoyunda drift attan sürücüye 32 bin 223 TL idari para cezası

Araç 2 ay trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 32 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edilirken, araç 2 ay süre ile trafikten men edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde 18.08.2024 tarihinde düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralanmıştı. Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durup drift atmıştı. Drift atan 39 EZ 581 plakalı araç sürücüsü S.C.B polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 32 bin 223 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi. Ayrıca 39 EZ 581 plakalı araç 2 Ay süre ile trafikten men edildi. Sürücü S.C.B'nin hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İstanbul\'da düğün konvoyunda drift atan sürücüye yüksek para cezası
Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düğün konvoyunda drift atan sürücüye yüksek para cezası - Son Dakika

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