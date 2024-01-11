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İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonunda 73 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Sibergöz-13' operasyonunda 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, tabanca, döviz ve para ile yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

İstanbul\'da Forex dolandırıcılığı operasyonunda 73 şüpheli yakalandı
11.01.2024 - 19:10,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Sibergöz-13' operasyonunda 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da 'Sibergöz-13' Operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 'Sibergöz-13' operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yapıldığını belirlediklerine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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