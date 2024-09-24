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İstanbul'da Genel Asayiş Denetimi

İstanbul\'da Genel Asayiş Denetimi

Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir'de 40 noktada asayiş denetimi yapıldı, havadan helikopter destek verildi.

24.09.2024 23:52
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Denetime helikopterle havadan

destek verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Denetime helikopterle havadan destek verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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