İstanbul'da Hafriyat Kuyruğu Krizi - Son Dakika
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İstanbul'da Hafriyat Kuyruğu Krizi

İstanbul\'da Hafriyat Kuyruğu Krizi
23.05.2025 22:01
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İstanbul'da döküm sahası sayısının 1'e düşmesi, kamyonlar için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da hafriyat döküm sahası sayısının 1'e düşmesi kilometrelerce kuyruğa neden oldu

Kamyonların adeta iki ilçeyi birbirine bağlayan kilometrelerce döküm sırası kuyruğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nın kapanmasıyla kentteki döküm sahası sayısı 1'e düştü. Bir çok noktadan alınan hafriyatları Arnavutköy'deki döküm sahasına getiren kamyon sürücüleri saatlerce sıra beklediklerini söylerken, kamyonların Eyüpsultan'a kadar uzanan döküm sırası kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da bulunan döküm sahası sayısı Cebeci Döküm Sahası'nın kapanmasıyla birlikte 1'e düştü. Arnavutköy'deki Bolluca Döküm sahası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çalışma yapan binlerce kamyona ev sahipliği yapmaya başladı. Yetersiz kalan döküm sahası nedeniyle hafriyat kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan döküm kuyruğu bazen Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklığındaki Eyüpsultan'ın Göktürk Mahallesi'ne kadar uzandığı görüldü. Hafriyat kamyonu sürücüleri duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Oluşan trafik ve yoğunluk dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Burada çok uzun sıra oluyor "

Yaşanılan problemle alakalı konuşan hafriyat firması sahibi İdris Yiğit, "Buranın en büyük sorunu Avrupa Yakası'nın tüm hafriyatının buraya gelmesi. Bunun sebebi Cebeci Döküm Sahası'nın kapatılması oldu. Burada çok uzun sıra oluyor. Döküm yapamıyoruz, bir çok işlerimiz bekliyor. Günde 150 araçla çektiğim hafriyat su anda 20 araca düşmüş durumda. Derhal bir çözüm bulunmalı. Burada kazalara sebebiyet veriyor, biz emekçiler olarak çok sorun yaşıyoruz. Kesinlikle kontak kapatıp çay içiyorlar saatlerce süren sıra oluyor" dedi.

" Burası Avrupa Yakası'ndaki tek döküm sahası"

Saatlerce döküm sırası beklediğini söyleyen Abdullah Buğday, "Cebeci kapandıktan sonra her dökümde 2 veya 3 saat beklemek zorunda kalıyoruz. Para kazanmıyoruz su anda, bedava çalışıyoruz. Hem çile çekiyoruz hem para kazanmıyoruz. Perişan olduk" ifadelerini kullandı.

Döküm sırasında bulunan şoförlerden Kamil Güler ise, "Kamyoncu esnafı akşama kadar ya 2 ya da 3 sefer atıyor, şoförler parasını bile kazanamıyor. Avrupa Yakası'ndaki tek döküm sahası şu anda burası. Biran önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Çok bitik durumdayız, yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Arnavutköy, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Hafriyat Kuyruğu Krizi - Son Dakika

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