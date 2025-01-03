İstanbul\'da Hırsızlık Kamerada

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İstanbul'un Arnavutköy'de bir inşaat ustasının evinin önünde depoladığı iskelesini gözüne kestiren 2 hırsız, el arabasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 27 Aralık 2024 tarihinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir inşaat ustasının evinin yanındaki alana depoladığı inşaat iskelelerini gözlerine kestiren 2 şüpheli, önce etrafı kolladı. Daha sonra gelip, demir iskeleleri el arabasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı çevredeki bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde 2 kişinin el arabasıyla gelip malzemeleri yükledikten sonra uzaklaştığı görüldü.

"Kapının önünde çöp bile olsa göz dikiyorlar"

Yaşanılan hırsızlıkla alakalı konuşan bina sakini Bekir Çakırer, "Biz aslında o gün evde değildik daha sonra olanları kameradan izledik . Cuma günü 2 genç gelmişler önce bizim çardağımız var. Onun etrafına bakıyorlar bir şey bulamayınca buradaki inşaat iskelelerini çalıyorlar. Kömürlüğün kapısını falan da açmaya çalışıyorlar onu açamıyorlar bizim inşaat iskelemizi yükleyip götürüyorlar. Büyük bir meblağ olmayabilir ama çok ayıp bir şey biz daha yeni fark ettik" dedi. - İSTANBUL