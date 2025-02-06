İstanbul'da Kar Yağışı Araçları Yolda Bıraktı

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İstanbul'da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. lapa lapa yağan kar kameraya yansırken, Esenyurt'ta kar nedeniyle birçok araç yolda kalarak kaydığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy'de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesinde kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlükle giderken bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Kar nedeniyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorlandığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi'nin yaptığı tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yol açılarak, araçlar yola devam etti.