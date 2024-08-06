İstanbul\'da Kimya Fabrikasında Patlama ve Yangın

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında kazanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Arnavutköy İbn-i Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan Uğur Kimya Endüstri isimli fabrikada saat 10.00 sıralarında kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. İşçilerin mola saatinde dışarı oldukları sırada çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri tedbir amaçlı fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların alana girmesine izin vermedi. Yangının ilk anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL