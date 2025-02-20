İstanbul'da Okullar Tatil!

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İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Gül:

"İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir"

"Bu gece 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Afet Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Gül, okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'un kar yağışından en az şekilde etkilenmesi için çalıştıklarını belirten Vali Gül, "İstanbul, 19 Şubat Çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Kar yağışının aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz. Ülkemizin incisi İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personel görev yapmaktadır. Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan bin 100 evsiz vatandaşımız, İstanbul Valiliği koordinasyonunda bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirildi. Bu süreçte 112'yi arayarak ihbarda bulunan ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir" dedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının İstanbul'un Boğaz kesimi ile Anadolu yakasında etkisini devam ettirdiğini belirten Vali Gül, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

"Tüm okullar yarın tatil edildi"

Tüm okulların yarın tatil edildiğini belirten Vali Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" şeklinde konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli, gazi ve hamile personelin de yarın izinli olacağını söyleyen Vali Gül, "Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

"Motosiklet ve kuryeler için gece yarısı trafiğe çıkmak yasak"

Gece yarısından itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirten Gül, "Bu gece 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden 'buzlanma ve don olayı' nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz" dedi.