İstanbul'da Paravan Şirket Zinciri Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Paravan şirket zinciri kurarak dolandırıcılık yapan, suç gelirini kripto varlıklarla aklayan şebekeye yönelik İstanbul'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şebekenin karmaşık para transferleriyle dolandırıcılıktan elde ettikleri suç geliri polisin takibine takılırken, şebeke üyelerine ait piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lirayı bulan 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Dolandırıcılık" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Yavuz U.'nun elebaşılığını yaptığı bir şebekeye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İngiltere Championship'te mücadele eden tanıdık bir futbol takımına sponsor olmuş

Kripto para borsası Tomya adlı firmanın ile ilgili soruşturma derinleştirildi. Kara para aklama soruşturmasında, şebeke tarafından yönetilen paravan şirketleri mercek altına alan siber polisi, "kripto para borsası" adı altında hizmet veren ve imaj çalışması için yüklü miktarlarda para ödenerek parlak reklam imajı oluşturan şirketlerin illegal faaliyetlerini deşifre etti. Dolandırıcılık soruşturmasına takılan Geçtiğimiz yıl televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına sponsor olduğu belirlenen şirketin, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama örgütüne dönüştüğü saptandı.

Tutuklandıktan sonra salıverilen firma sahibi firma sahibi Yavuz U. firar

Dolandırıcılık şebekesine yönelik devam eden çalışmalarda, önceki operasyonda yakalanıp tutuklanan, bir süre sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan firma sahibi Yavuz U. ve onunla ortak hareket eden bazı şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından şebeke elebaşı Yavuz U. ve diğer şüphelilere ait ortalama piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el koyuldu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde paravan olarak kullanılan 4 şirket tespit edilirken, dün birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke lideri Yavuz U.'nın yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen ve kara para aklamakla suçlanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar hakkında başlatılan işlemler devam ederken, firari firma sahibi Yavuz U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İlk soruşturma Kasım 2023'te

Kripto para borsası Tomya adlı firma ile ilgili soruşturmanın ilk ayağı, geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılmıştı. O dönemde 5 ay boyunca teknik ve fiziki takipte yapılan soruşturma sonrası 24 Kasım sabahı operasyon düğmesine basılmış, İstanbul merkezli soruşturmada 8 ilde daha eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan 32 kişiden 25'i gözaltına alınırken, bu kişilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden firma sahibi Yavuz U. da dahil 11 kişi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanmıştı. O tarihlerde tutuklanan isimler arasında, 10 milyon lira sermayeli Tomya A.Ş.'nin sahibi Yavuz U.'nun yanı sıra, bu şirkette kısa bir süre danışmanlık yapan ekonomist E.P. ile birlikte M.U., K.T., H.D., H.Y.A., Y.A., A.Ç., G.K., H.K. ve İ.B. de bulunuyordu. İlk operasyonda yakalanan diğer şüpheliler ise çeşitli adli kontrol şartları ile serbest bırakılmışlardı. Tutuklanan isimlerin söz konusu paravan şirketlerin eski çalışanı oldukları iddia ediliyordu. - İSTANBUL