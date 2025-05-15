İstanbul\'da Silahlı Saldırı: Kurşunlardan Kaçan Şahıs Karakola Sığındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 3 şüpheli, alacaklı oldukları şahsın aracının önünü kesip kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefinden kaçmak için gaza basan şahıs, aracı çayırlık alana çıkınca yaya şekilde karakola kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Olay, saat 12.10'da Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 FK 456 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan Şenol Arslan, aralarında alacak verecek mevzusu olan B. Ö. ve yanındaki 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefinden kaçmak için gaza basan Arslan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki çayırlık alana çıkarak kaza yaptı. Arslan daha sonra araçtan inerek yaya olarak karakola kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, polis ekipleri tarafından saldırının gerçekleştiği öne sürülen bölge arandı. Olay yerinde 5 adet kovan bulundu. Saldırıda Arslan yaralanmazken, araçta da kurşun isabeti olmadığı tespit edildi. Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen kişi veya kişileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL