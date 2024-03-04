İstanbul'da taksi sürücüleri ve yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da taksi sürücüleri ve yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor

İstanbul\'da taksi sürücüleri ve yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor

İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, seyahat sonunda taksimetre ücretini ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsü ise yaşananları kayıt altına alarak savcılığa vereceğini söyledi. Beşiktaş'ta ise taksiye binen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen sürücü, yolcuları yarı yolda indirdi. İstanbul'un birçok semtinde benzer olaylar yaşanıyor.

04.03.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kadın, seyahat sonunda taksimetre ücretini ödemeden araçtan indi. Taksi sürücüsü ise yaşananları "Seni savcılığa vereceğim" diyerek kayıt altına aldı.

Beşiktaş'ta ise taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen taksi sürücüsü yolcuları yolda indirdi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un birçok semtinde zaman zaman taksi sürücüleri ve yolcular arasında çeşitli nedenlerle tartışmalar çıkıyor. Bu olaylardan birinde iddiaya göre taksiyle yolculuk yapan bir kadın, evinin önüne geldiğinde araçtan inerek ücreti vermek istemedi. Bunun üzerinde taksi sürücüsü ile aralarında tartışma başladı. Taksi şoförü, kendisine iftira atma ihtimaline karşı o kadını kayıt altına alırken, "Seni savcılığa vereceğim" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksimetre açmayıp bin lira istedi iddiası

Yaşanan diğer olayda ise iddiaya göre Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söyledi. Ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da taksi sürücüleri ve yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
08:59 Bahreyn’e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti
08:02 Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek Seksenler dizisi oyuncuları, Rasim Öztekin için anma gecesi düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 10:58:05. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da taksi sürücüleri ve yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement