İstanbul\'da Terör Operasyonu: 45 Gözaltı

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Göreve gelir gelmez kendi adamlarını işe sokmuş! Usulsüzlüğün boyutu öyle böyle değil

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik dev operasyon: 45 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik 8 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında geçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında, toplamda 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin FETÖ'ye ait evlere giden, evlerde yapılan toplantılara katılan, ev abisi olduğuna dair beyanlar bulunan, Bylock kullanıcısı olan, bölge talebe mesulü olan, askeri okul sınavlarına hazırlanan şahıslarla ilgilendiği hususunda beyanlar bulunan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmalar çerçevesinde, ABD'de firari olan Muhammet Enes Yılmaz isimli şahsın, sahibi ve kurucusu olduğu 'NISEZ TRADİNG LLC' ve 'DTF PRİNTER USA LLC' isimli şirketler üzerinden Türkiye'deki örgüt mensuplarına iletilmek üzere para gönderdiği ve bu şekilde 28 şüphelinin de terörizmin finansmanına iştirak ettiği tespit edildi. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medyadan propaganda yapan 1 şüphelinin de tespit edildiği soruşturmalar kapsamında, ayrıca geçmiş dönemde FEM Dershanesi'nde muhasebeci olduğu belirtilen 1 şüpheli de belirlendi. Öte yandan soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve örgütsel ideolojik eğitim verdikleri belirlenen 2 şüpheli de tespit edildi. Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.