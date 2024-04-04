İstanbul\'da yangında hayatını kaybeden Barış Güngör, Batman\'da defnedildi

Mersin'de dini nikah ile evlendiği kadın ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

Suriye uyruklu Rami J. (30), dini nikah ile evlendiği Amal K. (17) ile birlikte kaçak yollarla İnegöl'e gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. İnegöl girişinde yapılan polis kontrolünde sahte oturma izinleri tespit edilen çift gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.