İstanbul'da Yılbaşından Bu Tarafa Mekanlara Ateş Eden 182 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşından Bu Tarafa Mekanlara Ateş Eden 182 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Yılbaşından Bu Tarafa Mekanlara Ateş Eden 182 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden ve mala zarar verip iş yeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı ve çok sayıda silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 117'si tutuklandı.

15.05.2024 12:35
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İstanbul'da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden mala zarar verip iş yeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. 50 ayrı kurşunlama olayının aydınlatıldığı belirtilirken, çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi. Gerçekleştirilen saldırılara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; her olayı titizlikle inceleyip peşlerini bırakmıyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu tarafa 50 ayrı kurşunlama olayını aydınlattı. Konularla bağlantılı olan tam 182 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 117'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

Aramalarda cephanelik bulundu

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 Adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet "sallama" olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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