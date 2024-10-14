İstanbul'da Yol Kavgası: 3 Yaralı

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İstanbul Avcılar'da bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın otoparkından caddeye çıkmak isteyen otomobil sürücüsü E.G. ile caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönerken, olaya E.G.'nin yakını A.G. de dahil oldu. Kavga sırasında otomobilden bıçak alan şahıslardan biri, motosikletli A.Ş.'ye saldırdı. Motosiklet sürücüsü de karşılık verirken, olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan bıçaklı kavga, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL