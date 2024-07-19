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İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık evde bir kadın ölü bulundu. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlatırken kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla günlük ev kiralayan S.K. isimli kadından haber alamayan yakınları polise haber verdi. Kadının son gittiği adreste inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından evde uyuşturucu bulunurken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Ceset üzerindeki çalışmadan sonra S.K.'nın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.