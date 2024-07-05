İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Bartın'da düzenlenen operasyonda, devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıslar da dahil olmak üzere 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan hastane güvenlik görevlilerinin, sağlık raporu için hastaneye başvuran kişilere başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri ortaya çıktı.

05.07.2024 10:11
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İstanbul ve Bartın'da düzenlenen sahte silah ruhsatı operasyonunda aralarında devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan hastane güvenlik görevlilerinin, ilk defa silah ruhsatı almak üzere sağlık raporu için hastaneye başvuran kişilere, başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri anlaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Bartın'da Sahte Silah Ruhsatı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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