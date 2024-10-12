İstiklal Caddesi'nde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Bıçaklı Saldırı

İstiklal Caddesi\'nde Bıçaklı Saldırı

Beyoğlu'nda bir polis memuruna bıçakla saldıran Oytun I. daha önce polisleri tehdit etmiş.

12.10.2024 16:48
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunan şahsın, aylar önce çektiği videoda polisleri alenen tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmış, saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Polis saldırganı yakaladı

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan Oytun I.'yı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası saldırgan Oytun I., Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Oytun I.'nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Polis memurunun, bıçaklı Oytun I. tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Oytun I.'nın polis memurunun arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Polisleri tehdit ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı

Saldırgan Oytun I.'nın, aylar öncesinde sosyal medya hesabında polisleri alenen tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Oytun I.'nın cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar. Bir şey diyemedim. Ama teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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