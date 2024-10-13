İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırgan, Oytun I. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildin şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstiklal Caddesi'nde Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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